Компания МТС сообщает о значительном росте популярности 4G среди пользователей сети. С начала этого года треть всего трафика абонентов МТС прошла именно в скоростной сети LTE.

Примечательно, что в столице края на данный момент каждый второй мегабайт уже передается через LTE-сети. Барнаульские абоненты МТС стали самыми активными интернет-пользователями в крае – на них пришлось более 45 процентов от всего data-трафика, переданного в регионе с начала года. Второе и третье места в рейтинге интернет-активных "юзеров" заняли жители из Бийска и Рубцовска.

Для расширения существующей сети в регионах компания сделала акцент на запуске базовых станций на частоте 1800 МГц. В результате, количество базовых станций LTE – 1800 в Сибири выросло в 2,3 раза, и теперь в зоне покрытия сети 4G проживает более 40 процентов населения края.

Так, впервые сеть "четвертого поколения" МТС появилась в поселках Лесной, Новые Зори, селах Алтайское, Боровиха. Кулунда.

"Только с начала 2016 года компания инвестировала более 400 миллионов рублей в развитие сети LTE. В результате сегодня пользоваться 4G-интернетом МТС на скорости до 75 Мбит/с могут жители 20 населенных пунктов Алтайского края, что позволило нам не только предоставить абонентам новые скорости, но и разгрузить существующую 3G сеть, и, как результат, увеличить скорости доступа в интернет у всех абонентов МТС в крае" — сообщил директор МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

Помимо расширения существующего покрытия сети "четвертого поколения" МТС вдвое расширила покрытие сети LTE-Advanced, при которой пиковая скорость мобильного интернета может достигать до 150 Мбит/с. Сегодня "продвинутая" сеть доступна в Барнауле, Новых Зорях, Алтайском, Кулунде, Тальменке, ЗАТО "Сибирский" и Славгороде, где средняя скорость мобильного интернета увеличилась в полтора раза.

Трафик, который сгенерировали пользователи интернета 4G в Алтайском крае за первое полугодие 2017 года, увеличился в 3,4 раза по сравнению с тем же периодом год назад. Объем трафика, который жители края скачали в сети 4G, соизмерим с "расшариванием" более 65 миллионов постов с фотографиями в социальных сетях.