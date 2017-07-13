Отсыпка асфальтовой крошкой идет на улицах поселка Новомихайловка и села Власиха, сообщает официальный сайт администрации Барнаула.
В поселке Новомихайловка работы идут на улицах Изумрудной (от улицы Сапфировая до улицы Жемчужная), Рубиновой, Алмазной, Бирюзовой. Также, выполнены работы по грейдированию и отсыпке улицы Петербургской в микрорайоне Октябрьский село Власиха.
Комментарии
А чем Борзовка хуже...там вообще одни направления (хотя бы взять ул. Геологов)...?!!!
Ё-мае...ни транспорта нормального (автобус №2 не в счет), ни дорог внутри поселка...
А как определяют,в каком поселке дорогу обустраивают за счет бюджета, а в каком жители из собственного кармана? В Благодатном жители дороги грейдируют,отсыпают щебенкой и крошкой за свой счет. В среднем с улицы собирается по 160-180 тысяч.Ау,администрация,мы чьи?