Отсыпка асфальтовой крошкой идет на улицах поселка Новомихайловка и села Власиха, сообщает официальный сайт администрации Барнаула.

В поселке Новомихайловка работы идут на улицах Изумрудной (от улицы Сапфировая до улицы Жемчужная), Рубиновой, Алмазной, Бирюзовой. Также, выполнены работы по грейдированию и отсыпке улицы Петербургской в микрорайоне Октябрьский село Власиха.