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Движение по улицам Промышленная и Интернациональная ограничат в Барнауле в связи с ремонтом на тепловых сетях, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Так, с 08:00 14 июля до 21:00 25 июля полностью закроют для транспорта улицу Промышленную на участке от Партизанской до Пролетарской. На отрезке между улицами Пролетарской и Интернациональной движение закроют с 08:00 26 июля до 21:00 7 августа.

С 8 по 25 августа полностью перекроют проезжую часть улицы Интернациональной от Промышленной до жилого дома №10.

Кроме того, с 08:00 14 июля до 22:00 31 августа движение ограничат по 1/2 проезжей части нечетной стороны Интернациональной в районе домов №№302-295 и четной стороны у домов №№295-287.

Одновременно с этим полностью будет ограничено движение по всей ширине улицы в районе жилых домов №№285-261.