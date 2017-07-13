20 лет колонии строго режима получил Заур Дадаев, которого признали виновным в убийстве политика Бориса Немцова. Об этом пишет РИА "Новости".
Также подсудимый должен будет выплатить 100 тысяч рублей штрафа. Кроме этого Дадаева лишили звания лейтенанта и Ордена Мужества.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , оппозиционер был убит 27 февраля 2015 года около в 23.40 по московскому времени на Большом Москворецком мосту. Неизвестный застрелил Немцова на глазах его спутницы, 23-летней девушки из Киева Анны Дурицкой. Стрелял в спину, а потом сразу же сел в белую легковушку и скрылся с места.Немцов и Дурицкая шли в сторону его квартиры в Замоскворечье после ужина в кафе в ГУМе.Немцов от полученных ранений скончался на месте. Правоохранители нашли на месте преступления шесть гильз 9-миллиметрового калибра. Предположительно, стреляли из пистолета Макарова. На место вызвали скорую и полицию. В Москве был объявлен план "Перехват".
На скамье подсудимых оказались несколько человек. Именно Дадаев, по версии следствия, являлся непосредственным исполнителем убийства.
Комментарии
Ни заказчиков, ни организаторов следствие не искало, говорят что пришли к Геремееву, а им никто не открыл! Дверь срезать не стали - социально свой, и на этом поиск закончили. Не выяснили причину убийства. Не выяснили зачем был командирован убийца в Москву, какие документы заполнял о выполнении задания при командировке. Вину хлопец не признал...