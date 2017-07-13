20 лет колонии строго режима получил Заур Дадаев, которого признали виновным в убийстве политика Бориса Немцова. Об этом пишет РИА "Новости".

Также подсудимый должен будет выплатить 100 тысяч рублей штрафа. Кроме этого Дадаева лишили звания лейтенанта и Ордена Мужества.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , оппозиционер был убит 27 февраля 2015 года около в 23.40 по московскому времени на Большом Москворецком мосту. Неизвестный застрелил Немцова на глазах его спутницы, 23-летней девушки из Киева Анны Дурицкой. Стрелял в спину, а потом сразу же сел в белую легковушку и скрылся с места.Немцов и Дурицкая шли в сторону его квартиры в Замоскворечье после ужина в кафе в ГУМе.Немцов от полученных ранений скончался на месте. Правоохранители нашли на месте преступления шесть гильз 9-миллиметрового калибра. Предположительно, стреляли из пистолета Макарова. На место вызвали скорую и полицию. В Москве был объявлен план "Перехват".

На скамье подсудимых оказались несколько человек. Именно Дадаев, по версии следствия, являлся непосредственным исполнителем убийства.