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Жителей Алтайского края приглашают на фестиваль "на Завьяловских озерах"

, ИА "Амител"
Гостей ждет насыщенная развлекательная программа

Фото: Алтайтурцентр

В Алтайском крае 15 июля в третий раз состоится летний фестиваль "На Завьяловских озерах". Гостей праздника ждет насыщенная программа. В рамках фестиваля будет работать ярмарка мастеров, пройдут спортивные соревнования, в том числе краевые турниры по боксу и самбо.

Предусмотрены развлечения и для детей, в числе которых многочисленные мастер-классы, а также праздник красок "холи". Кроме того, весь день гостей праздника ожидают различные конкурсы и выступления творческих коллективов. Пройдет в этот день и дискотека. 

Праздничные мероприятия стартуют в 10 утра и будут проходить в течение всего дня. Завершится фестиваль фейерверком.

Отметим, фестиваль "На Завьяловских озерах" включен в Национальный календарь событий и событийный календарь Алтайского края. Ежегодно его участниками становятся более 25 тысяч туристов.


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