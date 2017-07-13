В Алтайском крае 15 июля в третий раз состоится летний фестиваль "На Завьяловских озерах". Гостей праздника ждет насыщенная программа. В рамках фестиваля будет работать ярмарка мастеров, пройдут спортивные соревнования, в том числе краевые турниры по боксу и самбо.

Предусмотрены развлечения и для детей, в числе которых многочисленные мастер-классы, а также праздник красок "холи". Кроме того, весь день гостей праздника ожидают различные конкурсы и выступления творческих коллективов. Пройдет в этот день и дискотека.

Праздничные мероприятия стартуют в 10 утра и будут проходить в течение всего дня. Завершится фестиваль фейерверком.

Отметим, фестиваль "На Завьяловских озерах" включен в Национальный календарь событий и событийный календарь Алтайского края. Ежегодно его участниками становятся более 25 тысяч туристов.