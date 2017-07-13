Фото: altaystroy.ru

Демонтажные работы проводят у здания "Центрального рынка", которое совсем недавно обрело нового собственника.

Как сообщает "Алтайский строительный портал", рабочие уже разобрали конструкции лестницы, ведущей на второй этаж комплекса.

Сама территория рынка в настоящее время огорожена забором, здесь ведется укладка тротуарной плитки.

Портал Amic.ru ранее сообщал, что Центральный рынок, расположенный по улице Мало-Тобольской, 23 был продан муниципалитетом обществу с ограниченной ответственностью "ДомоС".

Сумма сделки составила 53 273 850 рублей. До этого город почти два десятка раз безрезультатно пытался продать этот имущественный комплекс.

Новые владельцы здания указывали на то, что его назначение будет перепрофилировано. Не исключалось, что в здании появится эко-рынок или развлекательный комплекс.