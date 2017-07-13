30-летнего жителя Рубцовска будут судить за поджог автомобиля Toyota Land Cruiser, принадлежащий его знакомому. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как уточняют в ведомстве, инцидент произошел весной этого года. Машина была припаркована возле дома по улице Громова. Злоумышленник испытывал неприязненные отношения к владельцу автомобиля.

Он тщательно спланировал поджог. Ночью подошел к машине, облил ее из бутылки бензином, а после этого поджог. Он думал, что огонь полностью уничтожит автомобиль и не удастся установить его причастность к преступлению

Но прохожий увидел горящий автомобиль и вызвал пожарных и полицию. В результате, хозяину машины причинен ущерб в сумме более 70 тысяч рублей. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.