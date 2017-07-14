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Как зарабатывать в digital? Интервью с продакшн-директором ADN Studio

, ИА "Амител", Мария Трубина
Антон Гришин на "Завтраке со стартапом" о работе в digital, конкуренции и нише ADN Studio в этой сфере

Понятие digital в последние несколько лет невероятно популярно и вызывает настоящий трепет у тех, кто до конца не понимает, что за ним стоит. Поговорить о том, что же это такое, какую прибыль приносит, с кем приходится конкурировать и можно ли провинциальной компании выйти на федеральный уровень в данной сфере, на "Завтрак со стартапом" пришел продакшн-директор ADN Digital Studio Антон Гришин.

Корреспондент: Расскажите о сфере, в которой вы работаете и о том, чем занимается ваша студия?

Антон Гришин: Если говорить совсем просто: digital включает в себя все, что связано с миром информационных технологий. Сюда входит и маркетинг, и разработка. Это вообще настолько обширное понятие, что его даже конкретизировать сложно. Мы в ADN разрабатываем онлайн-сервисы, сайты и реализуем промо-кампании.

Корр.: А как вы сами в этой сфере оказались?

А.Г.: На пятом курсе института я устроился работать в небольшую компанию, которая модерировала крупные ресурсы, различные торренты — естественно, тогда всё это держалось в строжайшей тайне. Там я работал с контентом и различными системами администрирования сайтов, довольно рутинная работа. Я решил найти другую. Несколько месяцев был фрилансером, а потом устроился в маленькое рекламное агентство, которое, в том числе, занималось разработкой сайтов. Проработав там год, я ушел: агентство не хотело повышать качество продукта. После этого я начал работать в ADN Digital Studio (которая тогда еще называлась "Актив Дизайн").

Корр.: С кем вам приходится сейчас конкурировать на барнаульском рынке?

А.Г.: В Барнауле есть четыре, максимум шесть компаний, коммерческие предложения которых лежат практически у всех клиентов. Все остальные просто занимаются поддержкой клиентов. Но даже то, что есть полноценной конкуренцией назвать нельзя. Потому что у каждой из этих четырех-шести компаний есть реально сильные стороны, которыми они выгодно отличаются от остальных. Мы, например, специализируемся на проектировании пользовательских интерфейсов. Тут дело не в том, кого выберет клиент по цене, а в том, кто сможет сделать проект круче.

У нас в Барнауле клиентов уже практически нет, мы работает только с местными строительными компаниями. Просто потому, что у нас большой опыт, нам с ними легко, мы точно знаем, что им нужно, и как это сделать, чтобы все были довольны результатом.

Корр.: А с кем работаете на федеральном уровне? Насколько вообще трудно выйти за пределы региона и есть ли заказчики за рубежом?

А.Г.: Два года назад мы сделали ребрендинг и практически ушли из Барнаула, оставив только клиентов, которые были у нас на поддержке. В основном мы работаем с московскими заказчиками. За последний год поработали со многими топовыми компаниями — например, iVengo Mobile, это абсолютный лидер по мобильной рекламе в России. Работали с компанией "Петро-Люб", которая занимается моторными маслами. С партнерами из Москвы делали большую промо-кампанию для Discovery Channel, три сайта с уникальными вовлекающими механиками.

За рубеж выйти возможно и мы прорабатываем этот канал. Но пока удалось поработать только с Израилем. Будущий клиент заметил нас на блог-платформе Spark.ru (публикуем туда статьи из своего блога). Ему понравился наш подход и он предложил что-то сделать вместе. Это был очень интересный опыт, как минимум в составлении документов на двух языках.

А так выйти за рубеж возможно с помощью площадок вроде Dribbble, Behance, а самый действенный способ — победы на зарубежных конкурсах сайтов.

Корр.: Как вы выходили на своих клиентов?

А.Г.: После того, как мы обновили портфолио, выложили такие проекты, как Discovery, концепцию карт навигации для Московского метрополитена и подобные — на нас начали обращать внимание, мы стали расти в рейтингах.

Корр.: Почему, выбирая между компанией и фрилансером, который сделает дешевле, стоит остановиться на первых?

А.Г.: Разница колоссальная, прежде всего, в качестве самого продукта, в проработке. Заказчик, который точно знает, что ему нужно, понимает, что он студии заплатит больше, чем фрилансеру, но зато там погрузятся в специфику его бизнеса, с ним будет работать менеджер, в чьи обязанности входит в том числе и слушать, и слышать человека. Работая с фрилансером, клиент берет на себя все контролирующие функции, вся подготовка (преданалитика, техническое задание и так далее) тоже ложится на его плечи. Не говоря уже о поиске этого самого фрилансера. То есть цельного процесса нет, всё нужно организовать самому. Притом нужно понимать, что речь только о работе с конкретным специалистом — например, веб-дизайнером. Когда придет время двигать проект дальше, придется снова искать новых фрилансеров и снова заниматься процессом и контролем.

В случае со студией или агентством, клиент покупает готовый работающий процесс, команду, все звенья которой связаны и в этой связке работают.  

А кроме того, после того, как работу сделают, заказчика не бросят, так как есть гарантийные обязательства по договору и на данном этапе развития рынка, ни одному агентству и студии не выгодно переставать общаться с клиентом после того, как они подписали акт. Все рассчитывают на долгосрочное сотрудничество.

Корр.: Какую прибыль приносит компания?

А.Г.: Достаточную, чтобы повышать зарплаты минимум два раза в год, согласно индивидуальному плану роста специалистов. Прибыль также вкладываем в производство — в том числе в обучение новичков.

Корр.: Правда ли, что на работу в digital стараются брать молодых сотрудников и насколько трудно подобрать кадры?

А.Г.: Смотря о каких специалистах идет речь. Если нам нужен опытный разработчик под конкретный проект, то нам все равно, 40 лет человеку или 50, если он свое дело знает, если у него есть достаточный опыт. Если говорить о стажерах, а места для них у нас появляются часто, то тут уже мы ищем человека для обучения, и если ответственному за менторство 25 лет, то как он будет обучать человека, которому 30-35? Это серьезный барьер: сложно делиться знаниями с человеком, который старше.

Касаемо второй части вопроса, у нас в городе огромный кризис квалифицированных кадров. Есть реально крутые компании. Их немного, но все они, как и мы, работают вне региона. Проекты растут и их масштабы растут, а специалистов мало, поэтому все их растят сами. Готовые профессионалы уезжают в Москву. У нас нет текучки кадров, но за последние три года от нас ушло три человека, и все заняли в Москве руководящие позиции по разработке.

Корр.: А сколько у вас человек в команде?

А.Г.: У нас 17 человек: Три полных звена разработки, системный администратор и проектировщик, в это же число входит бухгалтерия и прочие сотрудники. Таким составом мы можем делать минимум три сложных проекта одновременно. Сейчас мы стремимся к тому, чтобы развивать и агентские экспертизы, параллельно техническому продакшн.

Корр.: Как начать такой бизнес, занять свою нишу?

А.Г.: Нужны три основных аспекта — команда, клиенты, без них не будет денег, и третье — нужно быть готовым работать в минус (первое время). То есть ставить качество продукта на первое место, иногда в ущерб себе. Придется растить кадры, пробовать что-то новое, а платить за это нужно из своего кармана. После ребрендинга примерно год половина наших крупных проектов были в минусе, так как нам нужно было наработать портфолио и прокачать команду.

Либо можно найти покровителя в лице какого-нибудь агентства или человека, отработавшего в digital-направлении уже с добрый десяток, который сам его, направление, строил, возможно, ему будет интересно стать для вас каналом лидогенерации, с соответствующими условиями, конечно.

Корр.: Что будет с рынком digital в ближайшие несколько лет?

А.Г.: Рынок стагнирует, и по моим предположениям, заказная разработка свернется почти полностью. Останется примерно 50-100 агентств, которые могут обслуживать клиентов с большими бюджетами, и мелочь, которая останется, но займет нишу средних и дешевых сайтов. А рулить будут компании, которые применяют продуктовый подход к разработке. Это значит, что если у человека есть сайт, бизнес, ему выделяется команда, которая будет только его — разбираться во всех процессах, заниматься только одним проектом, максимально погружаться в задачи бизнеса, думать, как пользователи (а не делать вид). И вот такой подход — это очень круто.

В кофейнях "Свитер Brew Bar" на проспекте Ленина и Sweeter на улице Балтийской можно познакомиться с разными вариантами приготовления кофе. Здесь проводят увлекательные мастер-классы, где не только показывают, как правильно заваривать данный напиток, но и консультируют по всем вопросам. Также в любой день здесь можно заказать альтернативный способ заваривания кофе, увидеть, как это делают, и задать любой интересующий вопрос о происходящем бариста.

Читайте также в сюжете: Завтрак со стартапом
Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.07.2017 14:55
- гость -

Интересно!

0  0
14.07.2017 14:57
- гость -

нафига эти портаки набивают?

0  0
14.07.2017 14:57
Максим Виноградов

Наколочка на руке. А так интересно

0  0
14.07.2017 15:16
Линч

Читаешь интервью с человеком о принципах работы в digital-студиях
@
Смотришь на татуировки вместо того, чтобы читать текст
@
Язвишь про "портаки" и "наколки"
@
Точишь очередную булку и идешь втыкать в телевизор, пока не закончился Малахов
@
Вздыхаешь, что плохие люди тебя самого оценивают по внешности
@
Прогрессивный 21-й век

0  0
14.07.2017 15:40
double cup

>нафига эти портаки набивают?

чтобы ты, селянин, пуканом бомбил.

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