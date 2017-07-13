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Штормовое предупреждение в Алтайском крае, объявленное на четверг, 13 июля, продлили еще на сутки из-за ожидающейся непогоды.

"Местами в южных, восточных и предгорных районах ожидаются сильные и очень сильные ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра до 17-22 метров в секунду", — сообщают в региональном Гидрометцентре.

Спасатели, в свою очередь, призывают жителей региона о необходимости соблюдения мер личной безопасности.

Информация о неблагоприятных метеоусловиях доведена до местных властей, руководства служб и ведомств. ГУ МЧС по Алтайскому краю находится в режиме повышенной готовности.

Отметим, что прохождение грозовых фронтов по территории Алтайского края этим летом уже неоднократно оборачивалось большими проблемами — сбоями в энергоснабжении, падением деревьев, подтоплениями улиц и так далее.