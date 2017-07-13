Сотрудники правоохранительных органов нашли полуторагодовалую изможденную девочку, заблудившуюся в степи Забайкалья. Об этом пишет "ТАСС".

Как сообщает издание, девочка жила на животноводческой стоянке, где работали ее родители. 1 июля они устроили застолье и изрядно выпили. Ночью девочка вышла из вагончика, где жила и ушла в степь.Утром родители не придали значение тому, что ребенка рядом с ними нет и начали пить дальше. Девочку искать не стали.

Несколько позже информация в полицию о пропаже девочки все-таки попала. Только тогда начались поиски ребенка. Девочку нашли около полудня 2 июля в 1,5 км от животноводческой стоянки лежащей на земле в изможденном состоянии при отсутствии пищи и воды, с солнечными ожогами.

В отношении родителей возбудили уголовное дело. Детей изъяли из этой семьи и поставили на учет во всех органах профилактики района.