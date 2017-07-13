Алтайский моногород Заринск получит в ближайшие недели первые субсидии на развития инфраструктуры. Средства пойдут на строительство автомобильной дороги к площадке инвестора. Об этом журналистам сообщил генеральный директор "Фонда развития моногородов" Илья Кривогов перед открытием восьмой Столыпинской конференции в Барнауле в четверг, 13 июля.

"У нас уже есть финансовое соглашение по Заринску, в ближайшее время откроем финансирование в инфраструктуру. Первые деньги на строительство дороги для инвесторов будут перечислены в ближайшие недели", — сообщил Кривогов.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин добавил, что речь идет о сумме в 47-48 млн рублей.

Эти средства пойдут на реконструкцию автомобильной дороги, необходимой для реализации в городе проекта строительства кожевенного завода. В мае, после подписания соглашения между правительством региона и Фондом, Карлин сообщил, что объект будет сдан в эксплуатацию к середине лета следующего года

Глава региона подчеркнул, что край первым в стране подписал подобное соглашение с фондом по второй группе моногородов.

"Это наша первая ласточка, и не последняя. У всех моногородов Алтайского края есть будущее, есть интересные инициативы. На конференции как раз обсудим проекты в Новоалтайске и других городах", — отметил Илья Кривогов.