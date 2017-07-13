Самолет насмерть сдул воздушной волной туристка из Новой Зеландии на карибском острове Синт-Мартен. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на "Би-би-си".
ЧП случилось рядом со знаменитым аэропортом принцессы Юлианы, который расположен в нескольких метрах от моря. Там всегда большое количество туристов. Пляж отделен от взлетно-посадочной полосы забором.
Издание пишет, что 57-летняя женщина держалась за ограду и наблюдала за "Боингом-737", когда ее сбил с ног порыв воздуха от турбины самолета. Туристку отбросило назад и она ударилась головой о бордюр. Женщину не смогли спасти в больнице.
Комментарии
Была на пляже пролетела бы пару метров по песку и все. А нашла ограду, потом бордюр.
13.07.2017 18:42
- гость -
Там пляж, в своём роде, уникальный... Прям рядом с ВПП. И многие идиоты специально ждут когда будет взлетать или садиться лайнер чтобы сделать селфи.... Селфи-ЗЛО !