Самолет насмерть сдул воздушной волной туристка из Новой Зеландии на карибском острове Синт-Мартен. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на "Би-би-си".

ЧП случилось рядом со знаменитым аэропортом принцессы Юлианы, который расположен в нескольких метрах от моря. Там всегда большое количество туристов. Пляж отделен от взлетно-посадочной полосы забором.

Издание пишет, что 57-летняя женщина держалась за ограду и наблюдала за "Боингом-737", когда ее сбил с ног порыв воздуха от турбины самолета. Туристку отбросило назад и она ударилась головой о бордюр. Женщину не смогли спасти в больнице.