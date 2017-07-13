Фото: vk.com/barneos22

Мощный град обрушился на Алтайский край в четверг, 13 июля — очевидцы сообщают о поврежденных автомобилях.

"Рубцовск накрыло нереальным градом.. вмятины на машинах. У нас разбито зеркало.. Град с куриное яйцо.. надеюсь, в Барнаул не придет…", — отмечает автор заметки в паблике Barnual 22.

Жителей края призывают подготовиться к приходу мощных осадков и поставить автомобили в укрытие.

Напомним, что на 13 и 14 июля в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за ливней, гроз и града. Также ожидается шквалистое усиление ветра.