Фото: vk.com/barneos22
Мощный град обрушился на Алтайский край в четверг, 13 июля — очевидцы сообщают о поврежденных автомобилях.
"Рубцовск накрыло нереальным градом.. вмятины на машинах. У нас разбито зеркало.. Град с куриное яйцо.. надеюсь, в Барнаул не придет…", — отмечает автор заметки в паблике Barnual 22.
Жителей края призывают подготовиться к приходу мощных осадков и поставить автомобили в укрытие.
Напомним, что на 13 и 14 июля в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за ливней, гроз и града. Также ожидается шквалистое усиление ветра.
Комментарии
да какое же это куриное яйцо.... видали мы нынче поболе градины
Град в Барнаул не придет, в Барнауле холодно.
в рубчик не завозят нормальные куриные яйца?
надо организовать гуманитарку.
Сдам гараж