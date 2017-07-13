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Новости

Отсутствие горячей воды, Русалочка-мутант и "лесные братья": обзор соцсетей

, ИА "Амител"
Что еще интересовало людей в социальных сетях 13 июля?

Видео о "лесных братьях"

12 июля в официальном Twitter НАТО был размещен ролик о "лесных братьях", людях, боровшихся с советской властью в Прибалтике в 1940-1950-х годах.

Мария Захарова, официальный представитель МИДа России, расценила данное видео, как попытку извратить историю.

"Мне вообще непонятна логика Захаровой", "я вообще не понимаю, почему мы оправдаемся", — соцсети расценили слова представителя МИДа как ненужное оправдание.

20 лет убийце Немцова

Заур Дадаев, которого признали виновным в убийстве Бориса Немцова, получил 20 лет колонии строго режима.

"Годика через три под шумок отпустят", "за 1 убийство 20 лет?", "Не своих не жалко" — реагируют на приговор в соцсетях.

Читайте также: Заур Дадаев, обвиняемый в убийстве Немцова, получил 20 лет тюрьмы

Диснеевские герои в наше время

Tom Ward Studio показало, какими бы стали герои мультфильмов Диснея, если бы они жили в современности. Например, Русалочка бы мутировала, Жасмин превратилась в рядовую домработницу, а у Пиноккио вместо носа была бы селфи-палка.

 

Alt Disney 12/12 #AltDisney

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Alt Disney 8/12 #AltDisney

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Alt Disney 6/12 #AltDisney

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Alt Disney 5/12 #AltDisney

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Alt Disney 2/12 #AltDisney

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Град в Алтайском крае

13 июля на Рубцовск обрушился град. По словам очевидцев размер его был "с куриное яйцо".

 

 

 

Барнаульцы замерли в ожидании чего-то подобного в Барнауле: "Что то нам этим летом прям одни испытания", "Рубчик, вас жаль, но главное: в Барнаул не придёт... Моё шаманство пока работает)", "Время года — летоград...".

Отсутствие горячей воды

Барнаульцам обещали дать горячую воду еще в понедельник, 10 июля. Однако около 50 домов до сих пор остаются без горячего водоснабжения.

"А когда все делали по графику и вовремя?", "Где моя водица горячая на Северо-Западной?", "Позвонил в ДЭЗ, сказали, что до 31 июля не будет горячей воды, типа ремонт бойлерной. Но жду официальный ответ от СГК, обещали выяснить и сообщить," — пишут возмущенные барнаульцы в социальных сетях.

"Мде, видать все-таки зря я каждый час бегаю кран красненький проверяю, все как всегда... эх(", — переживает по этому поводу читатель Amic.ru.

Горожане, у которых вода есть, предлагают выходы из сложившейся ситуации, например, установить водонагреватель или построить баню во дворе.

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