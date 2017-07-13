Барнаульская транспортная прокурора проверит соблюдение прав пассажиров во время задержки рейсов в местном аэропорту утром в четверг, 13 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В прокуратуре уточняют, что задержка вылета в этот день из-за тумана составила от 3 часов 27 минут до 5 часов 11 минут. Рейсы задерживались из Барнаула в Москву, Иркутск, Санкт-Петербург, Томск.

Всего на данные рейсы было зарегистрировано 523 пассажира, из них 36 детей.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , три самолета были отправлены на запасной аэродром Толмачево.