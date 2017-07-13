Журнал Forbes Woman опубликовал список самых богатых женщин, служащих в федеральных органов законодательной и исполнительной власти России.

Итак, лидером в этом списке стала член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. В прошлом году она заработала 56,2 млн руб. Муж Соломатиной, согласно декларации, в 2016 году заработал около четырех миллионов рублей.

На втором месте расположилась член Совета Федерации Людмила Нарусова. В прошлом году она заработала 28,7 млн руб. В ее собственности, согласно декларации, два земельных участка общей площадью более 3 000 кв.м, жилой дом (363 кв.м), три квартиры, доли в двух нежилых помещениях и машина.

Третье место занимает вице-спикера Госдумы от "Справедливой России" Ольга Епифанова. За последние два года она получила по 24,5 млн рублей дохода.

Также в десятку этого рейтинга вошли еще председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко (22,9 млн руб.), депутаты ГД Елена Панина (16,5 млн руб.) и Наталья Назарова (15,7 млн руб.), вице-премьер Ольга Голодец (15,6 млн руб.), первая и вторая в мире женщины-космонавты, а ныне депутаты — Светлана Савицкая (15,4 млн руб.) и Валентина Терешкова (12,3 млн руб.) и еще один депутат — Валентина Рудченко (10,5 млн руб.).