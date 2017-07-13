Строительство Центра реабилитации ортопедо-травматологического профиля началось в Барнауле, сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.

Как уточняет издание, в центр будут направлять тех пациентов, которые уже получили высокотехнологическую помощь в Центре высоких медицинских технологий и нуждаются в специальных реабилитационных мероприятиях. Здесь пациенты смогут пройти физиотерапию, водолечение, рефлексотерапию, лечебную гимнастику.



"Строительство центра реабилитации вошло в активную фазу. Этапы проектирования, экспертиз и согласований пройдены. Уверен, что этот центр появится в сроки, которые мы оговаривали с инвесторами", — сказал губернатор Алтайского края Александр Карлин.

Также глава региона подчеркнул, что в скором времени начнутся работы на площадке ПЭТ-центра, строительная площадка которого расположена рядом с краевым онкоцентром "Надежда". Оба объекты будут достроены в конце следующего года.

