Уроженец Узбекистана сделал плот из пластиковых бутылок и на нем пытался доплыть до Крыма, пишет газета "Известия".

Как сообщает издание, путешественника остановили российские пограничники. Он плыл со стороны порта "Кавказ". За нарушение пограничного режима и правил пребывания в территориальном море России путешественнику вынесли предупреждение.

53-летний мужчина пояснил, что еще семь лет назад просил снять его с регистрационного учета по месту жительства в Саратове, чтобы стать свободным путешественником по стране.

Изначально, он проложил маршрут из Саратовской области в Крым через Ставрополье и Кубань.