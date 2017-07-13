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Время перемен: Старый базар в Барнауле обретает новую жизнь. Фото

, ИА "Амител"
К бывшему Центральному рынку стянули тяжелую технику и завезли строительные материалы

Фото: Сергей Меркулов/Amic.ru

Масштабные работы начали проводить у здания "Центрального рынка" в Барнауле. Возле комплекса уже демонтировали старую лестницу, ведущую на второй этаж.

Сейчас на огороженной территории задействована тяжелая техника, завезены строительные материалы.

Как пояснили порталу Amic.ru непосредственно на месте событий, установки на демонтаж здания нет. Вероятно, что вместо уже исчезнувшей лестницы здесь установят современный эскалатор.

Чем в итоге станет бывшее здание рынка — точно пока не известно.

Напомним, что нового собственника данный имущественный комплекс обрел весной этого года. Городские власти сумели реализовать здание за 53 273 850 рублей.

Новые владельцы после совершения сделки по приобретению строения указывали на то, что сносить бывший рынок не собираются.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

13.07.2017 18:00
4ugun

"обретает новую жизнь"

больше похоже, что прощается со старой

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