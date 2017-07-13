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Бывшего депутата АКЗС Александр Мастинина, который отбывает наказание в рубцовской исправительной колонии №5, поместили в штрафной изолятор. Данную информацию, появившуюся в СМИ, подтвердили в пресс-службе УФСИН по Алтайскому краю.

"Осужденный Мастинин переведен в штрафной изолятор за нарушение установленного порядка отбывания наказания", — сообщили в управлении, добавив, что Мастинина отправили в ШИЗО на трое суток.

Ранее в СМИ появилась информация, что бывшего депутата АКЗС Александра Мастинина отправили в изолятор. В тумбочке рядом с ним якобы нашли запрещенные к хранению продукты — сахар, овсяное печенье и чеснок. Перед этим ему также вынесли выговор за хранение продуктов.

Любопытно, что информация о переводе в изолятор появилась сразу после пресс-конференции начальника УФСИН по Алтайскому краю Валерия Усачева, где он опроверг заявление адвоката Мастинина, что его клиента хотели убить в собственной камере.

Усачев заявил, что после ряда недавних публикаций в СМИ о нападении на Александра Мастинина в колонии Рубцовска была назначена специальная проверка. Были отсмотрены записи с камеры видеонаблюдения, где находится экс-депутат АКЗС.

В итоге выяснилось, что информация, которую прессе сообщила адвокат подсудимого Елена Фогель, является ложью. Впрочем, конфликт действительно у Мастинина с сокамерником был, он носил бытовой характер, но это не была попытка убить бывшего депутата. Материалы видеозаписи уже переданы полиции и по данному факту назначена проверка.

Бывшего депутата Алтайского Заксобрания Александра Мастинина осудили на шесть лет лишения свободы в колонии общего режима и приговорили к штрафу в 300 тысяч рублей и обязательству возместить убытки, нанесенные совершенным преступлением, на сумму более 3 миллионов рублей. Обвинение предъявлено по статье о присвоении и растрате.

По версии следствия, в январе 2009 года под руководством экс-депутата была разработана махинация хищения денег горожан за коммунальные услуги. Деньги выводились при помощи ООО ''Барнаульская городская управляющая компания ''Родной Барнаул''.