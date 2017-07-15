В СУ СК по Алтайскому краю находятся материалы, центральной фигурой которых является директор Бобровского психоневрологического интерната Андрей Шубин. В ближайшее время, возможно даже в начале следующей недели, в ведомстве должны принять решение о возбуждении уголовного дела. С большой вероятностью решение будет положительным. Об этом Amic.ru рассказали несколько источников, знакомых с ситуацией.

Бобровский психоневрологический интернат был основан в 1943 году и рассчитан на 430 человек.

В 2013 году на должность директора учреждения был назначен Андрей Юрьевич Шубин. Как сообщил один из наших источников, по одной из версий следствия вскоре руководством учреждения в приоритет было поставлено набрать как можно больше недееспособных лиц, либо инициировать процедуры лишения дееспособности. Такая хитрость ведет к лишению права социально-обслуживаемых лиц получать хоть какие-то материальные средства государственной поддержки на руки — в виде наличности.

По действующему законодательству дееспособные имеют право получать 25% от суммы пенсии, а оставшиеся 75% автоматически перечисляют на счет учреждения для их обслуживания. Недееспособные не получают на руки денежные средства вообще, а 25% от пенсии (которые дееспособным отдают) аккумулируются на их банковских счетах, однако опекун или его представитель может расходовать данные средства.

Вопиющая ситуация заключается в том, что люди, проживающие в интернате, даже не знают о том, что им положено, отметил источник. Более того, как он рассказал, большая часть приобретенных товаров по заявлениям недееспособных в их личных целях или нуждах учреждения не находит фактического подтверждения, так как купленные товары не ставятся на баланс учреждения, а отчетные документы носят формальный характер — в виде товарных накладных без кассовых чеков.

Проживать в интернате могут граждане пожилого возраста и инвалиды, страдающие хроническими психическими заболеваниями и частично или полностью утратившие способность самообслуживания и нуждающиеся в постоянном уходе.

Весной этого года сотрудники краевого Минфина проводили проверку финансово-хозяйственной деятельности интерната, и в кулуарах потом обсуждался выявленный бардак, рассказал собеседник.

"Совокупный годовой объем закупок интерната в 2015-2016 годах составил 78 миллионов рублей. Больше половины — закупка продуктов питания, из которых большая часть осуществлялась у единственного поставщика. Провели сравнительный анализ стоимости продуктов. По каким-то причинам они закупались значительно дороже, чем это можно было сделать у других поставщиков", — рассказал источник.

Он отметил, что основным поставщиком товаров, приобретенных интернатом за счет личных средств проживающих, являлся, вероятно, близкий друг руководства, через которого, как получается, недееспособные люди в 2015-2016 годах набрали всего на почти 20 миллионов рублей.

При этом, к примеру, хозяйственное мыло закупали по цене дорогого шампуня, и по фактурам проводилось это мыло без какого-либо наименования.

Весной каких-либо мер в отношении руководства интерната после проведенной проверки не предприняли. Просто уведомили о выявленных нарушениях. Мол, нехорошо, но не страшно, исправляйте в обычном режиме.

Расположен интернат в Первомайском районе Алтайского края в поселке Сосновка.

Кроме того, как рассказали Amic.ru, в интернате иногда практиковали использование труда проживающих. Так, между учреждением и одним из местных предприятий, одним из руководителей которого является сын директора, был заключен договор о трудоустройстве нескольких лиц учреждения на работу под предлогом трудотерапии. За проделанную работу были перечислены денежные средства, но не на счета работающих, а на счет интерната. Лишь после того, как об этой ситуации стало известно прокуратуре, заработанные средства были переведены на личные счета социально-обслуживаемых лиц.

Была и ситуация, когда два жителя интерната, являясь инвалидами II группы, работали в магазинах и на личных хозяйственных территориях, принадлежащих руководству учреждения.

Сейчас господин Шубин находится на больничном. "Я не удивлюсь, если он пробудет там до конца действия контракта, который ограничен концом июля этого года. Уволят именно в связи с истекшим контрактом", — предположил собеседник.

В самом Бобровском интернате нам подтвердили, что Шубин находится на больничном и неизвестно, когда он выйдет на работу. Также подтвердили факт проверки учреждения Минфином весной этого года, но без подробностей.