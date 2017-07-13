Фото: sputniknews.com

Тюремные сроки от 11 до 19 лет назначили соучастникам убийства политика Бориса Немцова. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что находившегося за рулем в день убийства Анзора Губашева, который также выслеживал Немцова приговорили к 19 годам тюрьмы, а также штрафу 100 тысяч рублей и ограничению свободы сроком на два года. Шадиду Губашеву, перевозивший соучастников убийства на своем автомобиле марки BMW, назначили 16 лет лишения свободы.

Отслеживавший маршруты Немцова Темирлан Эксерханов получил 14 лет лишения свободы, а Хамзат Бахаев, снабжавший сообщников данными и планировавший укрыть их после покушения, — к 11 годам.

Напомним, что ранее 20 лет колонии по данному делу получил Заур Дадаев. Также его оштрафовали на 100 тысяч рублей и лишили звания лейтенанта и Ордена Мужества.