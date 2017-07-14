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Хайп, дэб и спиннер: без чего не могут жить современные школьники?

, ИА "Амител"
Разбираемся и пополняем словарный запас вместе с Amic.ru

Фото: amurrugby.com

Спиннер, дэб и хайп — где-то уже слышали эти слова, но слабо представляете, что они означают? Ребенок просит спиннер, а вы не уверены, как правильно читается это слово? Зачем все так резко вскидывают руки наверх? Давайте по порядку!

Минута славы

"Хайпанем немножечко!", — призывает нас с экрана компьютера Сергей Дружко, ведущий одноименного шоу на YouTube. Молодёжь сразу берется за дело, а старшее поколение недоумевает: "Что сделаем?". Разберемся!

"Хайп" — модное молодёжное заимствование из английского языка. Слово "hype" можно дословно перевести как "обман" или "надувательство", но в последнее время на просторах сети "хайпом" называют шумиху вокруг чего-либо. И если все так просто, почему это слово "выстрелило"? Даже если "хайп" синонимичен ажиотажу, он все равно остается именно "хайпом": в век высоких технологий все чаще пытаются продвинуть себя отдельные персоны, компании по производству новомодных гаджетов и разработчики приложений и сайтов. А "хайпануть" — это как раз способ заявить о себе: подать себя в выгодном свете или пойти от обратного и запустить "утку". А поскольку современная молодежь боготворит заокеанскую культуру, рекламодатели предпочитают "хайп" привычному пиару или раскрутке, хотя, по сути это одно и то же.

Хотите примеров? Помните "Pokemon Go"? Игра во всем мире стала настолько "хайповой", что российские подростки, чтобы быть в тренде, окольными путями обходили блокировку и с помощью смартфонов искали этих героев японских мультиков повсюду. В прочем, как быстро "хайп" вокруг этой игры появился, так быстро и исчез. Вечеринки у бассейна тоже стали "хайповой темой": например, барнаульская "Адриатика" предлагает оттянуться у бассейна почти каждую пятницу. А помните, как "хайпанула" группа Грибы? Всю весну между ними таял лед, и с учетом настоящих метеоусловий, так, похоже, и не растаял.

Я не вижу ваших рук!

Куда они все время показывают одной своей рукой, при этом закрывая лицо второй? А-а-а, это они так танцуют! "Дэб" (англ. "dab") — танцевальное движение, когда ты одновременно поднимаешь одну руку вверх, а вторую сгибаешь по локоть и прикрываешь ей глаза, как будто чего-то стыдишься.

Существует мнение, что "дэбить" впервые начали в американском городе Атланта, но четко ответить, где придумали это движение, увы, нельзя. Часто создание данного па, если таковым его можно назвать, приписывают темнокожим хип-хоп исполнителям Migos и Rich The Kid, которые в своих песнях предлагают посмотреть на их "дэб" ("Look at my Dab"). Также имеет место предположение, что движение стало популярным благодаря Кэму Ньютону, игроку в американский футбол, который "дэбил" после серии тачдаунов. Еще один спортсмен, футболист Поль Погба, еще будучи игроком "Ювентуса", тоже отмечал свои голы этим движением.

В России это движение стало популярным после распространения американской рэп-культуры: подростки начали копировать стиль жизни своих кумиров, в том числе и их движения. И если еще некоторое время назад "дэб" был в арсенале только у звезд, то сейчас его показывают все, кому не лень. И поводом устремить свои руки к небу может стать любой успех: пятерка в школе, удачная шутка или желание сделать модную фотку.

Кручу-верчу

Если у вас нет популярной "крутилки" для рук, считать себя модными и продвинутыми вы просто не имеете право. Поэтому чтобы не прослыть "старпером" скорее включайтесь в тему.

Спиннер (от англ."spin" — вращение) — это вращающаяся игрушка, в центре которой находится металлический подшипник, позволяющий расположенным по бокам лопастям крутиться с бешеной скоростью. Они бывают разных размеров и цветов, выполнены спиннеры из латуни, нержавеющей стали и пластика, в их лопастях могут быть проделаны отверстия, а могут быть вставлены мерцающие светодиоды.

Спиннеры стали популярны только в 2017 году и то как средство развлечения: на YouTube можно найти множество видео, где школьники крутят их в руках, на локтях, на кончике носа и подбородке.

Вопрос об авторстве спиннера до сих пор остается открытым, но ясно одно, что первоначально, еще в 90-х годах прошлого, века производители создали именно успокаивающую игрушку, которая смогла бы помочь детям высвободить накопившуюся энергию и сконцентрироваться на учебе.

Такие вертушки в какой-то степени улучшают мелкую моторику рук, но при этом свою основную функцию они не выполняют. Американские врачи-эрготерапевты Кэтрин Росс-Келлер и Стивен Посс вовсе критикуют такие крутилки: "Их производители утверждают, что спиннер – это средство успокоения, которое можно использовать, чтобы оставаться сосредоточенным. Но по нашему мнению и мнению учителей, с которыми мы общались, спиннеры — это только игрушки. Антистрессовые приспособления должны позволять фокусировать внимание на важном, а спиннеры только визуально отвлекают, и я думаю, это их главный недостаток".

Мнение эксперта

Мария Наумова, доцент кафедры германского языкознания и иностранных языков АлтГУ, считает, что большой проблемы в проникновении неологизмов в нашу речь нет.

"Когда я была студенткой ФИЯ (факультет иностранных языков) использование англицизмов было "фишкой". В компании неинязовских друзей мы могли модничать, используя заимствования. А сейчас в молодёжной среде это норма, в речи прижилось огромное количество слов, жаль только, что большинство ребят не знают, от каких слов они произошли, базовые значения этих слов. Если бы такая "пытливость умов" проявлялась, можно было бы не расценивать проникновение англицизмов в русский язык как "засорение", а видеть в этом процессе положительные стороны. Лингво-страноведческий аспект, например, ведь каждое слово из другого языка — это маленькая история и, если правильно ее использовать, она может быть очень полезной", — отмечает эксперт.

Дарья Малышева
 


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