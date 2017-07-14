Фото: stylefree.ru

Скейтбординг мало назвать молодежным увлечением, это целая культура с полувековой историей, которая за долгие годы своего существования неоднократно видоизменялась. Этим спортом занимаются люди по всему миру, и Барнаул – не исключение. С чего начинать, где тренироваться и как экипироваться скейтбордисту из краевой столицы – ответим прямо сейчас.

Если сильно захотеть…

"Сын просился на занятия еще прошлым летом, и я кинула клич в социальных сетях. Найти ответ мне помогли ребята, которые катаются на Ленинском. Они сказали, что в Барнауле нет специализированных школ и площадок для скейтбординга", — рассказала мне моя знакомая Мария. "Мы тогда озадачились: как быть, где учиться? Парни преподавать отказались, но посоветовали смотреть видео-уроки на YouTube".

Сами барнаульские скейтеры, конечно, жалуются на отсутствие профессиональных парков для занятий, но отмечают, что если приложить немного фантазии, то улицы города с их особенностями могут стать отличной рампой для спортсменов: "Мы давно облюбовали площадь Советов и лестницу "на Драме". А больше и негде. Хотелось бы, конечно, заниматься с тренером на хорошем оборудовании. Но пока только так…", — улыбается бордер Дима.

Но кое-какая площадка для тренировок в Барнауле все-таки есть. Она расположена в парке спорта Алексея Смертина и включает несколько конструкций, ограждений и бортиков. Адрес: ул. Энтузиастов 12в.

Доску в руки и вперед!

Начать пусть скейтбордиста стоит, конечно же, с выбора своей "доски". Новичку ориентироваться среди замысловатых названий бывает сложно, поэтому мы обозначим несколько самых популярных моделей:

Маунтинборд — доска, состоящая из колёс диаметром 20 см, пружинной подвески и деревянной или композитной деки длиной около метра и шириной 30 см. Особенностью являются крепления для ног, которые похожи на сноубордические. Купить: kitespace.ru (18000 рублей).

Longboard — длинный скейт для скоростных спусков. Очень популярен среди подростков. Вариантов формы доски может быть очень много, от стандартных шаблонов, которые есть в общем доступе, до дизайнерских решений. Купить: "Смортмастер" (4000 рублей) Арендовать: "Снег" пр-т. Ленина, 54В (350руб/сутки).

Pumgo — это скейтборд, который разгоняется, когда вы нажимаете то на нос, то на конец деки. Для Памго не нужен мотор или батарейки, вы катаетесь, даже не касаясь земли ногами. Особый механизм передает движения через полноприводную систему, которая и движет скейт. Купить: shop.pumgo.com (100$).

Наверное, для овладения собственным телом действительно нет ничего лучше скейтборда. Но мало кто знает, что "доска" может не только тренировать мышцы всего тела, но и развивать ловкость рук.

Фингерборд — это уменьшенная копия скейтборда для выполнения трюков пальцами. Длина такого скейта всего 96 мм, а состоит он из деки, шкурки, двух подвесок и четырех колес. Продвинутые модели фингербордов имеют амортизаторы и болт для регулировки жесткости подвесок. Купить: WantTasty, ТРЦ "Европа", 1 этаж (400 рублей).

Из соображений безопасности

"Доска" есть, кататься пойдем в место самое популярное, что еще нужно?! Для начинающего бордера очень важна техника безопасности! На первых порах, пока вы не уверены, станет ли скейтбординг вашей жизнью, экипировку можно арендовать в бордшопе. Лучшими друзьями скейтера должны стать: шлем (бордшоп "Снег", 100руб./сутки), перчатки для защиты запястьев (прокат "FreeRide", 50руб./сутки), наколенники и налокотники (бордшоп "Снег" 50 руб./сутки за каждую пару).

Немного истории

Катание на такой, казалось бы, примитивной роликовой доске в Америке никто не воспринимал всерьез вплоть до 1960-го года. Переломный момент наступил после начала производства скейтбордов на специализированных фабриках. В этот же период возникают первые скейт-бренды, тематические журналы, стили катания и соревнования среди скейтеров. Индустрия не стояла на месте: строились площадки для тренировок, стали появляться первые видео с катанием самых знаменитых на тот момент скейтбордистов. А на просторах медиа тему катания на роликовой доске можно было увидеть во многих фильмах, передачах и рекламе.

После появления в прокате американских фильмов "Столкновение" и "Достигая невозможного" скейт-бум начался и в России. Ездой на скейте стала увлекаться молодежь крупных городов: зародились первые соревнования среди бордеров — Кубок Союза. На данный момент скейтбординг все так же популярен, так как повсеместное открытие профессиональных скейтшопов дает возможность заниматься на качественном оборудовании.

Дарья Малышева