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Режиссер и сценарист Александр Майоров скончался во вторник, 11 июля, в 75-летнем возрасте. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на сайт Союза кинематографистов.

По данным газеты, похороны пройдут в городе Тбилиси в Грузии. Причины смерти режиссера не называются.

Майоров в 1966 году окончил филологический факультет Тбилисского университета, также учился в ЛГИТМиКе на факультете телевизионного кино и окончил режиссерский факультет ВГИКа. С 1981 года он работал режиссером-постановщиком в "Мосфильме", а с 1984-го года преподавал мастерство режиссуры во ВГИКе.

В числе известных работ Майорова "Случай на фабрике №6", "Золотые рыбки", "Шанс", "Побег на край света" и "Маросейка, 12", а также документальный фильм "Рождество Христово".