Фото: avito.ru

Фабрику столярных изделий, расположенную в Октябрьском районе Барнаула, выставили на продажу за 25 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

В объявлении сказано, что предприятие успешно работает уже 15 лет и профилируется на изготовлении лестниц, мебели, кухонь, арок, дверей, беседок и так далее.

"Один собственник. Коллектив сотрудников: 25 человек высокой квалификации. Производственно-офисные площади 1000 кв.м. (в собственности)", — уточняет автор объявления.

На фабрике имеются токарные, фрезерные, рейсмусовые, фуговальные, форматно-раскроечные станки.

Также в объявлении подчеркивается, что первый этаж здания можно использовать для продажи готовой продукции. Кроме того, имеется перспектива открытия производства полуфабрикатов, а именно клееных мебельных щитов и мебельных фасадов.





