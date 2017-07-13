Фото: vk.com/control_chr54

ДТП с участием автомобиля Suzuki произошло вечером в среду, 12 июля, по дороге на Яровое в Алтайском крае. Об этом сообщили очевидцы в паблике "ДПС Контроль".

На опубликованных снимках видно машину с изрядно помятой крышей, которая слетела с дороги.

Один из свидетелей аварии рассказал, что на повороте одно колесо авто попало на обочину, из-за чего водитель лет 55-60 потерял управление. Автомобиль выскочил на "встречку", а затем "улетел в кювет", перевернувшись дважды через крышу.

При этом в ДТП все остались живы, добавил очевидец.