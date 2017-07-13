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Прокуратура Абхазии в четверг, 13 июля, сообщила о задержании подозреваемых по делу о разбойном нападении на туристов из РФ и убийстве одного из них. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генпрокурора республики Эшсоу Какалию.

Агентство отмечает, что он не уточнил число задержанных, подчеркнув, что данная информация скрывается пока в интересах следствия. "Ведется расследование, оперативно-следственные мероприятия продолжаются", — добавил Какалия.

РИА Новости добавляет, что ранее в МВД страны сообщили об установлении личностей подозреваемых в убийстве московского туриста. При этом в ведомстве также не раскрыли их данных в интересах следствия.

Напомним, двое неизвестных в масках с ножом и автоматом напали на россиян на пали во вторник, 11 июля, в Гудаутском районе. Оказавшего сопротивление туриста Андрея Кабанова, 1984 года рождения, дважды ударили ножом, от чего он скончался в больнице. Жену россиянина и двоих детей, а также еще одну семью с двумя детьми нападавшие похитили, однако их удалось освободить.

МВД республики назначило вознаграждение в 1 млн рублей за данные о преступников. Абхазское правительство выплатило семье погибшего туриста помощь в размере 500 тысяч рублей.

По словам премьер-министра республики Беслана Барциа, преступление было совершено не в месте организованного отдыха туристов, а на диком пляже, который располагался далеко от курортных объектов.