Фото: Сергей Меркулов/Amic.ru

Здание Центрального рынка в ближайшем будущем обретет новый купол, а сам комплекс будет вписываться в создающийся в краевой столице кластер "Барнаул – горнозаводской город", сообщили порталу Amic.ru в СК "Сибирия".

"В настоящее время проводится так называемое инструментальное обследование объекта. Демонтирована ветхая лестница, вместо нее появится новая. Одновременно с созданием туристического кластера территория комплекса будет благоустраиваться, чтобы соответствовать новому облику", — сообщили в пресс-службе компании.

Также в "Сибирии" рассказали, что в ближайшее время стартуют работы по замене купола здания. Вероятно, их будут проводить в сентябре текущего года.

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Накануне фотокорреспондент нашего портала побывал на месте работ и стал очевидцем того, что на этой территории развернута активная деятельность с использованием тяжелой техники.

Напомним, что Центральный рынок обрел нового собственника весной этого года. Комплекс, который власти краевой столицы длительное время не могли продать, был реализован за 53,2 миллиона рублей.