Фото: econlife.com

Московский суд взыскал с сети кафе быстрого питания McDonald`s 300 тысяч рублей в пользу местной жительницы, которая, упав на скользком полу в ресторане, выбила себе два зуба. Об этом сообщает РИА Новости.

Подчеркивается, что изначально женщина требовала 1 миллион рублей, из которых 900 тысяч должны были стать компенсацией морального вреда, а остальная сумма — покрыть расходы на лечение.

В самой компании сочли иск необоснованным. Юрист McDonald`s отмечал, что в момент инцидента в ресторане стояла табличка с призывом к клиентам вести себя осторожнее из-за мокрого пола.

По мнению прокуратуры, женщина запросила слишком большую компенсацию, однако прокурор поддержал иск москвички, посчитав, что McDonald`s "недобросовестно исполнила свои обязанности по обеспечению безопасности посетителей".