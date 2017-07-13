Фото: vk.com/birds54

Жители Новосибирска нашли около 20 мертвых чаек на берегу Оби, рядом с поселком Красный Яр. Об этом сообщает портал НГС.Новости со ссылкой на координатора волонтеров Центра реабилитации хищных птиц (ЦРХП) Ульяну Бакшееву.

По ее словам, на птиц наткнулись молодой парень и девушка. "Гуляя у воды, ребята обнаружили не просто много, а очень много погибших чаек", — подчеркнула Бакшеева, отметив, что некоторые птицы запутались в сетях, другие проглотили крючок, "попав в своеобразный капкан долгой и мучительной смерти".

Позвонившая в ЦРХП девушка сообщила, что она смогла спасти одну птицу, которая, вероятно, попала в сети совсем недавно. Также Бакшеева уточнила, что инцидент с чайками произошел 11 июля.

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Волонтеры центра считают, что массовая гибель чаек произошла из-за браконьерства местных жителей, поскольку на берегу было расставлено много сетей. В ЦРХП предположили, что чаек привлекла попавшая в сети рыба.