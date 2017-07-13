Фото: tsargrad.tv

Футболист петербургского клуба "Зенит" Александр Кержаков завершил свою игровую карьеру. Об этом сообщает "Р-Спорт", ссылаясь на председателя правления — президента ФК Сергея Фурсенко.

По его словам, Кержаков продолжит работу в команде, а его опыт и профессионализм "будут востребованы в вопросах селекции". Фурсенко добавил, что огромный опыт футболиста поможет команде.

"Мы организуем достойные проводы. Может быть, с другими нашими звездами", — сказал в заключение он.

Агентство пишет, что ранее на сайте "Зенита" появилась информация о назначении Кержакова на должность координатора юношеских команд, входящих в состав клуба. Главной задачей экс-футболиста будет контроль прогресса игроков и продвижение их от академии до первой команды.

Кержаков — лучший бомбардир в истории питерского футбольного клуба, на счету которого 226 голов в 386 матчах. Вместе с "Зенитом" нападающий три раза становился чемпионом страны, обладателем Кубка РФ и двукратным победителем Суперкубка.

Также футболист 90 раз играл в составе национальной сборной и забил 30 голов, став лучшим бомбардиром и в составе сборной РФ.