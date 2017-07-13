Фото: life.ru

Мужчину, которого подозревают в ограблении, сбил грузовик, когда он пытался сбежать от полиции. Об этом сообщает Life.

По предварительным данным, трое злоумышленников совершили попытку ограбить мужчину рядом со зданием банка в Москве. Затем все трое скрылись, однако сотрудники ГИБДД смогли задержать одного подозреваемого.

Злоумышленник при попытке сбежать о стражей порядка, пересек дорогу в неположенном месте, где его и сбил грузовой автомобиль.

В опубликованном ролике видно, как на дороге стоит грузовик в окружении полицейских машин, а перед транспортом на дороге лежит сбитый злоумышленник. Издание отмечает, что его доставили в одну из клиник Москвы.