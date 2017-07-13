Фото: mep.mosreg.ru

Московские биологи нашли самый большой в регионе муравейник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство экологии и природопользования Подмосковья.

Уточняется, что гнездо рыжих лесных муравьев нашли в лесах Клинского района. Его высота составляет порядка 1,7 метра, а диаметр основания — 2,5 метра. Данный муравейник — крупнейших из всех встреченных за последние годы, подчеркнул министр экологии Подмосковья Александр Коган. По его словам, кабаны безуспешно пытались разрыть данный муравейник.

Гигантское гнездо нашли биологи, ведущие по заказу министерства мониторинг редких видов флоры и фауны в регионе. Подчеркивается, что лесные муравьи считаются полезными насекомыми, так как они уничтожают вредных для леса насекомых. В министерстве добавили, что один средний по размерам муравейник очищает от вредителей около четверти гектара леса.

Всего на территории области обитает 41 вид муравьев, включая краснокнижных черноголовых муравьев. Есть несколько действующих и проектируемых особо охраняемых природных территорий, где муравьи являются объектами особой охраны, отметили в ведомстве. Таковой территорией является, в том числе, памятник природы "Комплексы гнезд рыжих лесных муравьев лиственной расы" в Ленинском районе.