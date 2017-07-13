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Лавров пошутил, что его стих об отношениях РФ и ЕС будет нецензурным

, ИА "Амител"
Так глава МИД РФ ответил на просьбу дать название его возможным стихам о взаимоотношениях России и Евросоюза

Фото: newsrussia.today

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров пошутил, что стихи об отношениях России и Европейского союза, если бы он их написал, могли бы содержать нецензурную рифму. Об этом в четверг, 13 июля, написал ТАСС со ссылкой на заявление министра во время выступления на площадке германского Фонда им. Курта Кербера.

По данным издания, Лаврову о его хобби писать стихи напомнила модератор. Она попросила дать название стихам, которые мог бы написать министр иностранных дел РФ о взаимоотношениях Москвы с Брюсселем.

В ответ глава российской дипломатии, улыбаясь, произнес: "Может быть не очень цензурная рифма, поэтому я воздержусь".

"Лента.ру" напоминает, что Лавров — автор гимна Московского госинститута международных отношений. Его стихи были опубликованы в "Русском пионере", последний раз — в текущем году. Также недавно было опубликовано его произведение, написанное в 1994 году, посвященное скончавшемуся постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину. В минувшем году Лавров получил премию Союза писателей России "Имперская культура" имени Эдуарда Володина.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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