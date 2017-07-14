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Специалисты компании "Доктор Веб", разрабатывающей антивирусное ПО, нашли на сайте госуслуг России потенциально вредоносный код. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт компании.

Уточняется, что внедренный на ресурс gosuslugi.ru код заставляет браузер юзера связываться с одним из доменных адресов, которые зарегистрированы на неизвестное частное лицо. Таких адресов специалисты компании нашли не меньше 15. Владельцы данных доменов могут в любой момент разместить там вирус для заражения компьютеров посетителей сайта или для кражи их личных данных.

Сообщается, что сведения об уязвимости передали в службу техподдержки портала госуслуг. Компания "Доктор Веб" советует посетителям сайта быть осторожными.

В пресс-службе Минкомсвязи заявили, что потенциальная угроза будет ликвидирована в скором времени. Также в ведомстве подчеркнули, что пользователям не грозят никакие отрицательные последствия.