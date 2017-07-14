Фото: huffpost.com

Экс-президент Соединенных Штатов 92-летний Джимми Картер был госпитализирован в больницу из-за обезвоживания. Об этом пишет Life со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что бывший глава государства находился в канадском Виннипеге на строке здания гуманитарной некоммерческой организации Habitat for Humanity, которая занимается возведением жилья для бедных и бездомных. Издание пишет, что Картер утомился во время работы на жаре.

В данный момент состояние экс-президента стабильно, однако он все еще находится в больнице для наблюдения.