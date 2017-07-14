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Депутат Государственной Думы Сергей Железняк ("Единая Россия") назвал заявление украинского лидера Петра Порошенко о планах провести саммит Украина — Евросоюз в Крыму и Донецке очередной провокацией. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что в четверг, 13 июля, президент Украины во время открытия 19-го саммита Украина — ЕС заявил, что рассчитывает провести последующие саммиты в Донецке и Ялте.

По словам члена международного комитета ГД, Порошенко, "глумясь на тему проведения одного из будущих саммитов в Крыму или Донбассе, <...> прекрасно осознаёт нереальность того, что говорит". В связи с этим Железняк отмечает, что такие заявление необходимо рассматривать как провокацию против РФ и народа Донбасса.

Депутат отметил, что данную "бредовую идею" активно муссируют в антироссийски настроенных европейских и американских кругах, пытаясь таким "нелепым образом" оправдать антироссийские санкции.

"Те же евробюрократы, кто продолжает ратовать за ассоциацию Украины с ЕС, безответственно поступают в первую очередь по отношению к гражданам Европы, предлагая им в лице нищего восточного соседа новые миграционные проблемы и непрошеных гостей в лице радикальных националистов, которые готовы устроить в любой стране такой же беспредел и хаос, как у себя на Украине", — цитирует агентство заявление депутата.

По мнению Железняка, ЕС, как и Америка, собирается дистанцироваться от безоговорочной поддержки Киева, так как это "несет репутационные риски и не вызывает понимания у избирателей". По его мнению деятели из Европы уже готовы идти на попятную, о чем свидетельствует отказ подписать итоговый документ саммита в формулировке, на которой настаивал Киев.

"И это на фоне только что подписанного соглашения об ассоциации", — подчеркнул он.

Агентство напоминает, что саммит Украина — ЕС открылся в украинской столице в среду, 12 июля. На нем были подняты темы конфликта в Донбассе, реализации реформ на Украине и завершения соглашения об ассоциации. Киев и Европейский союз не смогли договориться об итоговом заявлении по завершению двустороннего саммита. Украинские СМИ назвали это неудачей переговоров.