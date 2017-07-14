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Власти Белоруссии потребовали от минского журналиста Василия Семашко объяснений в связи с тем, что его кошка ловила зайцев. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на "Русскую службу BBC".

Опубликованные хозяином питомца в соцсети снимки кошки с добычей вызвали возмущение сотрудника журнала "Охота и рыболовство", а затем активистов общественной организации "Охрана птиц Отечества". После этого Семашко вызвали в инспекцию охраны животного и растительного мира.

Там у него взяли объяснение ситуации. У мужчины спросили, не учил ли он специально кошку охотиться на зайцев. Также у него уточнили, что он делал с заячьим мясом и куда девал добычу. Также инспекторы, согласно закону, посетили дачу журналиста и проверили, нет ли у него запасов зайчатины или сушеных заячьих шкур.

После обыска инспекторы объяснили Семашко, что он не имеет право отнимать у кошки добычу. В ином случае ему нужно будет сразу же сообщить об этом инспекции по охране животного и растительного мира. После этого белорус должен будет передать добычу, а по факту произошедшего составят протокол.

Издание подчеркивает, что за незаконную добычу дикого зверя в республике предусмотрены большие штраф и уголовная ответственность.