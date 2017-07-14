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Заксобрание Севастополя вместе с федеральным депутатом Дмитрием Беликом внесли в Государственную Думу законопроект, который увеличивает возраст людей, испытывающих трудности в поиске работы, до 25 лет, передает РИА Новости.

Отмечается, что сейчас госполитика по поддержке молодых безработных распространяется на россиян в возрасте от 18 до 20 лет, которые имеют среднее профессиональное образование и ищут работу в первый раз.

"Предлагается внести изменения… установив возрастной ценз граждан, испытывающих трудности в поиске работы, от 18 до 25 лет", — цитирует агентство пояснительную записку.

По словам авторов, их инициатива вызвана высоким уровнем безработицы среди граждан от 20 до 25 лет, а также "необходимостью оказания адресной и своевременной господдержки в трудоустройстве молодых специалистов".