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Барнаульские рейсы вновь отправлены в Новосибирск из-за тумана

, ИА "Амител"
Утром 14 июля Барнаул окутал сильный туман

Фото: bogatoe.samregion.ru

Туман второй день подряд стал причиной задержки рейсов, вылетающих из Барнаула. Так, согласно данным онлайн табло барнаульского аэропорта, задерживается вылет самолета в Москву (Домодедово).

Кроме этого, один рейс, прибывший из Москвы (Шереметьево) отправлен на запасной аэродром Толмачево.

Напомним, накануне в четверг, 13 июля, из-за тумана задержали пять рейсов. Задержка вылета в тот день из-за тумана составила от 3 часов 27 минут до 5 часов 11 минут. Рейсы задерживались из Барнаула в Москву, Иркутск, Санкт-Петербург, Томск. Всего на данные рейсы было зарегистрировано 523 пассажира, из них 36 детей. 

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

14.07.2017 08:17
- гость -

Вчера задержка рейса аэрофлота составила 14 часов, он улетел только в 22:30

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