Туман второй день подряд стал причиной задержки рейсов, вылетающих из Барнаула. Так, согласно данным онлайн табло барнаульского аэропорта, задерживается вылет самолета в Москву (Домодедово).

Кроме этого, один рейс, прибывший из Москвы (Шереметьево) отправлен на запасной аэродром Толмачево.

Напомним, накануне в четверг, 13 июля, из-за тумана задержали пять рейсов. Задержка вылета в тот день из-за тумана составила от 3 часов 27 минут до 5 часов 11 минут. Рейсы задерживались из Барнаула в Москву, Иркутск, Санкт-Петербург, Томск. Всего на данные рейсы было зарегистрировано 523 пассажира, из них 36 детей.