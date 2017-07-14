Российское посольство в Турции разбирается в ситуации с россиянами, которых якобы задержали на турецко-сирийской границе, пишет "Коммерсант".

Как уточняет издание, в посольство обратились родственники этой семьи. В посольстве отметили, что попросили власти Турции случае принятия решения о депортации, депортировать россиян на территорию России.

Издание пишет, что отец ребенка находится в провинции Хатай на границе с Сирией. Мать шестилетней девочки задержали в тот момент, когда она пыталась вывезти ребенка в Сирию.