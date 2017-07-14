Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается снимать санкции с России и никогда не думал об этом, пишет "Лента.ру" со ссылкой на Politico.

"Прямо сейчас у нас очень серьезные санкции против России. Я не хотел и даже не думал о том, чтобы снять их. Кто-то говорил, что Дональд Трамп хочет это сделать, но я не хочу их снимать", — отметил президент.

Кроме этого, Трамп рассказал, что они в Гамбурге обсуждали с Путиным санкции находящиеся на рассмотрении в Конгрессе.

"Я бы никогда не отменил бы санкции, пока не будет сделано что-нибудь, что нас устраивает в Сирии и на Украине. Я заключал большие сделки. Это то, что я делаю. Почему я должен отменять санкции, не получая ничего взамен?" — подчеркнул глава американского государства.