Прибытие самолета в Барнаул с главой Пенсионного фонда России Антоном Дроздовым задерживается из-за тумана.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , второй день подряд работа барнаульского аэропорта нарушена из-за тумана. Четыре самолета (три из Москвы и один из Вьетнама), которые должны были приземлиться утром в пятницу, 14 июля, в краевой столице, были отправлены на запасной аэродром в Толмачево.

Напомним, председатель Правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов приедет в Барнаул в для участия в совещании по созданию Единой госсистемы социального обеспечения.

В этот день пройдет совещание "О ходе создания Единой государственной системы социального обеспечения (ЕГИССО)". Участие в нем примут также представители Министерства труда РФ, заместители глав субъектов РФ Сибирского Федерального округа, управляющие Отделениями ПФР в Сибири, представители министерств и ведомств Алтайского края.