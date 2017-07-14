Фото: Татьяна Алдабаева

Ежедневно с 3 по 7 июля сотрудники Медиагруппы приезжали к победителям розыгрыша "МедиаКУШ", чтобы в торжественной обстановке вручить им один из пятнадцати уникальных призов, главный из которых — путевка на двоих в Дубай. Каждый победитель был определен совместно с партнерами, в формате последовательного определения их из списка участников.

Победители розыгрыша:

1. Главный приз – сертификат на тур на двоих за границу (ОАЭ, сентябрь 2017) получила компания АН "Жилфонд"

2. Билеты на концерт "Robbie Williams. The Heavy Entertainment Show" (Москва, сентябрь) получила компания "Аксиома"

3. Сертификат на отдых на туристической базе в Горном Алтае на 10 человек (Горно-Алтайск, август 2017) получила региональная строительная компания "ВИРА-Строй"

4. Приз от Европа Плюс Барнаул — Билет в фан-зону на концерт "Европа Life" (включая трансфер) (Москва, июль 2017) получила компания "Альтерра"

5. Приз от радиостанции "Наше Радио" — Билеты на концерт группы Nautilus Pompilius (Барнаул, октябрь 2017) получила группа компаний "АвтоОпт", в которую входит компания ООО "Алтай-Ойл" — официальный дистрибьютер компании Газпромнефть смазочные материалы

6. Приз от сайта amic.ru — Сертификат на авторский уникальный тренинг Аркадия Цукера "Алгоритмы бизнес-мышления" от центра бизнес-мастерства "Харизма" (Новосибирск, август 2017) получила компания "Автомаркет Гараж"

7.Приз от радиостанции "Юмор FM" — Билеты на концерт "Уральские пельмени" (Барнаул, октябрь 2017) получил "Торговый комплекс "7 Континент"

8. Приз от радиостанции DFM Барнаул — Билеты на концерт DJ Smash (Горный Алтай, август 2017) получила компания "Новэкс"

9. Приз от радиостанции "Русское Радио" — Билеты на концерт Наргиз (Барнаул, октябрь 2017) получил шоу-рум "Diva"

10. Приз от "Радио Дача" — Билеты в аквапарк "Аквамир" (Новосибирск, июль 2017) получила торгово-производственная компания ООО "Прямой Угол"

11. Приз от радиостанции "Спорт FM" — Билеты на российскую дрифт-серию RDS-2017 (Нижний Новгород, август 2017) получила компания "Барнаульский пищевик"

12. Приз от радио "Шансон" — Сертификаты на 100 автомоек кузова (Барнаул) получила компания "АрсиДом"

13. Приз от радиостанции "Эхо Москвы" — Сертификат на языковые курсы (Барнаул) получила кондитерская сеть "Форне"

14. Приз от радиостанции "Радио МИР" — Сертификаты на бизнес-ланчи (Барнаул) получил магазин одежды Fashion Reform

15. Приз от радиостанции "Ретро FM" — Сертификаты на 100 чашек кофе получил флористический салон "Цветкофф"

Видео: Всеволод Клещев