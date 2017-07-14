Пятница, 14 Июль, 11:23

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,18
€ 68,81
Brent
$ 51,5
25°
Обь
261см -11

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 15-летие FM-ПродакшнРост тарифов ЖКХ в 2017 году
Новости

Подведены итоги грандиозного розыгрыша призов от FM-Продакшн

, ИА "Амител"
Пятнадцать победителей получили свои призы от радиостанций Медиагруппы

Фото: Татьяна Алдабаева 

Ежедневно с 3 по 7 июля сотрудники Медиагруппы приезжали к победителям розыгрыша "МедиаКУШ", чтобы в торжественной обстановке вручить им один из пятнадцати уникальных призов, главный из которых — путевка на двоих в Дубай. Каждый победитель был определен совместно с партнерами, в формате последовательного определения их из списка участников.

Победители розыгрыша:

1.  Главный приз – сертификат на тур на двоих за границу (ОАЭ, сентябрь 2017) получила компания АН "Жилфонд"

2. Билеты на концерт "Robbie Williams. The Heavy Entertainment Show" (Москва, сентябрь) получила компания "Аксиома"

3. Сертификат на отдых на туристической базе в Горном Алтае на 10 человек (Горно-Алтайск, август 2017) получила региональная строительная компания "ВИРА-Строй"

4. Приз от Европа Плюс Барнаул — Билет в фан-зону на концерт "Европа Life" (включая трансфер) (Москва, июль 2017) получила компания "Альтерра"

5. Приз от радиостанции "Наше Радио" — Билеты на концерт группы Nautilus Pompilius (Барнаул, октябрь 2017) получила группа компаний "АвтоОпт", в которую входит компания ООО "Алтай-Ойл" — официальный дистрибьютер компании Газпромнефть смазочные материалы

6. Приз от сайта amic.ru — Сертификат на авторский уникальный тренинг Аркадия Цукера "Алгоритмы бизнес-мышления" от центра бизнес-мастерства "Харизма" (Новосибирск, август 2017) получила компания "Автомаркет Гараж"

7.Приз от радиостанции "Юмор FM" — Билеты на концерт "Уральские пельмени" (Барнаул, октябрь 2017) получил "Торговый комплекс "7 Континент"

8. Приз от радиостанции DFM Барнаул — Билеты на концерт DJ Smash (Горный Алтай, август 2017) получила компания "Новэкс"

9. Приз от радиостанции "Русское Радио" — Билеты на концерт Наргиз (Барнаул, октябрь 2017) получил шоу-рум "Diva"

10. Приз от "Радио Дача" — Билеты в аквапарк "Аквамир" (Новосибирск, июль 2017) получила торгово-производственная компания ООО "Прямой Угол"

11. Приз от радиостанции "Спорт FM" — Билеты на российскую дрифт-серию RDS-2017 (Нижний Новгород, август 2017) получила компания "Барнаульский пищевик"

12. Приз от радио "Шансон" — Сертификаты на 100 автомоек кузова (Барнаул) получила компания "АрсиДом"

13. Приз от радиостанции "Эхо Москвы" — Сертификат на языковые курсы (Барнаул) получила кондитерская сеть "Форне"

14. Приз от радиостанции "Радио МИР" — Сертификаты на бизнес-ланчи (Барнаул) получил магазин одежды Fashion Reform

15. Приз от радиостанции "Ретро FM" — Сертификаты на 100 чашек кофе получил флористический салон "Цветкофф"

Видео: Всеволод Клещев 

Читайте также в сюжете: 15-летие FM-Продакшн
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
11:16
Начался ремонт трассы Барнаул - Камень-на-Оби - Новосибирская область 0
11:03
Житель Горного Алтая набросился с кочергой на полицейского 0
10:50
Установлены личности подозреваемых в убийстве туриста из Москвы в Абхазии 1
10:38
Алтайское море: летняя фотоподборка отдыхающих в Яровом 1
10:30
Подведены итоги грандиозного розыгрыша призов от FM-Продакшн 0
10:28
Бани, мойки и вафли: какой готовый бизнес продают в Барнауле? 1
10:16
Барнаулец заказал в интернет-магазине запчасти для авто, а получил мусор 1
10:05
Барнаульский аэропорт возобновил работу после утреннего тумана 0
10:00
Барнаульская сеть гипермаркетов "Аксиома" выходит на рынок Новосибирска 1
09:50
Известного французского диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве 1
09:36
Экс-сотрудник Госинспекции на Алтае пошел под суд за взятки 0
09:27
Прибытие главы ПФР Антона Дроздова в Барнаул задерживается из-за тумана 1
09:19
Фотоновости. "Жигули" и Audi столкнулись в центре ночного Барнаула 4
09:15
Трамп заявил, что отменит санкции против России, если получит что-то взамен 7
08:50
Кадыров назвал "странным" приговор по убийству Немцова 3
08:34
СМИ: российскую семью задержали на турецко-сирийской границе 0
08:12
Барнаульские рейсы вновь отправлены в Новосибирск из-за тумана 1
08:00
Летние цены установили в боулинг-центре "Арена-Парк" 0
07:45
Фабрику столярных изделий выставили на продажу в Барнауле за 25 млн рублей 0
07:24
Достигая возможного: что такое скейтбординг и "с чем его едят" 1
07:03
Таунхаус в закрытом барнаульском поселке продают за 14 млн рублей 0
06:44
Хайп, дэб и спиннер: без чего не могут жить современные школьники? 6
06:23
Шквалистый ветер, грозы и град ждут жителей Алтая 14 июля 2
06:01
Центральный рынок в Барнауле обретет новый купол и впишется в туркластер 7
05:14
Законопроект о поддержке безработной молодежи до 25 лет внесли в Госдуму 6
04:12
Песков подтвердил российское происхождение турбин в Крыму 4
03:14
Депутат назвал провокацией идею Порошенко о саммите Украина-ЕС в Ялте 0
02:10
Белорусу пришлось отчитываться перед властями из-за ловившей зайцев кошки 1
01:12
Бывшего президента США Джимми Картера госпитализировали из-за обезвоживания 2
00:25
Компания "Доктор Веб" нашла вредоносный код на портале госуслуг России 0
23:46
Лавров пошутил, что его стих об отношениях РФ и ЕС будет нецензурным 0
23:24
Гигантский муравейник обнаружили биологи в Подмосковье 0
23:06
Грузовик сбил злоумышленника, убегавшего от полиции в Москве 1
22:46
Футболист Александр Кержаков завершил спортивную карьеру 1
22:25
Десятки мертвых чаек обнаружили новосибирцы на берегу Оби 2
22:11
Жительница Москвы отсудила у McDonald`s 300 тысяч рублей за выбитые зубы 0
21:45
Песков прокомментировал заявление Трампа о "жестком" разговоре с Путиным 0
21:23
МВД Абхазии установило личности подозреваемых в убийстве туриста из РФ 0
21:04
Ехавшие по алтайской трассе туристы из Новосибирска попали в ДТП - очевидцы 1
20:46
Режиссер Александр Майоров скончался на 76-м году жизни 0
20:23
Новый исполняющий обязанности главы администрации появится в Бийске 1
20:09
Соучастники убийства Немцова получили от 11 до 19 лет тюрьмы 0
19:44
Отсутствие горячей воды, Русалочка-мутант и "лесные братья": обзор соцсетей 0
19:35
Уроженец Узбекистана пытался доплыть в Крым на плоту из бутылок 0
19:26
Строительство Центра реабилитации по травматологии началось на Алтае 5
19:08
Коротко о главном: новая жизнь Старого базара и страсти по Мастинину
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 13 июля
18:50
Полиция нашла изможденную девочку в забайкальской степи 0
18:32
Стоп-кадр. Секрет отличного барнаульского загара 0
18:26
Взлетающий самолет насмерть сдул туристку на Карибских островах 5
18:06
Проверка идет по соблюдению прав пассажиров при задержки рейсов в Барнауле 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.