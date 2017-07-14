Европейский фонд прямых инвестиций подал в суд на известного французского диетолога Пьера Дюкана, сообщает РИА "Новости".
Истцы обвиняют француза в мошенничестве. В иске говорится, что Дюкан "мошенническим путем получил финансирование и консалтинговые услуги… без всякого намерения исполнять контрактные обязательства".
Также, по данным фонда, сотни тысяч долларов уходили для продвижения диеты Дюкана в США.
Отметим, что диетолог Пьер Дюкан известен своими книгами, в которых рассказывается про белковые диеты. Этой системе питания придерживались Кейт Миддлтон, Дженнифер Лопес, Пенелопа Круз и Жизель Бундхен.
Комментарии
Странные эти жиртресты. Первое дело - это слушать свой организм, а не чужие сказки о "волшебных помидорах".