Европейский фонд прямых инвестиций подал в суд на известного французского диетолога Пьера Дюкана, сообщает РИА "Новости".

Истцы обвиняют француза в мошенничестве. В иске говорится, что Дюкан "мошенническим путем получил финансирование и консалтинговые услуги… без всякого намерения исполнять контрактные обязательства".

Также, по данным фонда, сотни тысяч долларов уходили для продвижения диеты Дюкана в США.

Отметим, что диетолог Пьер Дюкан известен своими книгами, в которых рассказывается про белковые диеты. Этой системе питания придерживались Кейт Миддлтон, Дженнифер Лопес, Пенелопа Круз и Жизель Бундхен.

