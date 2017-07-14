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Известного французского диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве

, ИА "Амител"
Дюкан известен разработкой белковой диеты

Фото: tatoshkina.com

Европейский фонд прямых инвестиций подал в суд на известного французского диетолога Пьера Дюкана, сообщает РИА "Новости".

Истцы обвиняют француза в мошенничестве. В иске говорится, что Дюкан "мошенническим путем получил финансирование и консалтинговые услуги… без всякого намерения исполнять контрактные обязательства".

Также, по данным фонда, сотни тысяч долларов уходили для продвижения диеты Дюкана в США.

Отметим, что диетолог Пьер Дюкан известен своими книгами, в которых рассказывается про белковые диеты. Этой системе питания придерживались Кейт Миддлтон, Дженнифер Лопес, Пенелопа Круз и Жизель Бундхен.
 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

14.07.2017 09:56
- гость -

Странные эти жиртресты. Первое дело - это слушать свой организм, а не чужие сказки о "волшебных помидорах".

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