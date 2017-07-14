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Экс-сотрудник Государственной инспекции Алтайского края отправляется на скамью подсудимых по обвинению в получении взяток при осуществлении строительного надзора, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Также суд ожидает и его знакомого, которому инкриминируют посредничество во взяточничестве.

Речь идет о периоде с октября 2015 года по декабрь 2016 года. В это время обвиняемый, осуществляя функции надзора за строительством и реконструкцией объектов в городах и районах края получал от представителей фирм взятки в суммах от 40 до 400 тысяч рублей.

Преступные деньги сотрудник Госинспекции получал как лично, так и через своего знакомого. Общая сумма взяток составила 1,34 миллиона рублей.

Злоумышленники были задержаны в декабре прошлого года при получении очередной взятки. "В ходе следствия было доказано восемь эпизодов противоправной деятельности сотрудника государственной инспекции и шесть – его посредника", — констатируют в СКР.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.