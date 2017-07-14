Сотрудники правоохранительных органов разыскивают мошенника, приславшего барнаульцу вместо запчастей мусор, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как уточняют в ведомстве, житель Барнаула заказал в интернет-магазине автотоваров тахографы для своих грузовиков. За запчасти он перевел 40 тысяч рублей.
Продавец сказал, что посылка отправлена и скинул фотографии квитанции об отправке, но в квитанции уже фигурировал другой отправитель. Через какое-то время транспортная компания доставила посылку, в которой заказчик нашел просто мусор.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах планируют вместо таможенных пошлин облагать НДС, из-за чего эти товары могут подорожать на 18%. Нововведение должно принести в бюджет России порядка 100 млрд рублей ежегодно.
Иностранным компаниям будет предложено зарегистрироваться в ФНС и самостоятельно перечислять 18% от платежа каждого российского покупателя. За интернет-магазины, которые этого не сделают, НДС будут платить покупатели — при получении товара.