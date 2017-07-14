Сотрудники правоохранительных органов разыскивают мошенника, приславшего барнаульцу вместо запчастей мусор, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как уточняют в ведомстве, житель Барнаула заказал в интернет-магазине автотоваров тахографы для своих грузовиков. За запчасти он перевел 40 тысяч рублей.

Продавец сказал, что посылка отправлена и скинул фотографии квитанции об отправке, но в квитанции уже фигурировал другой отправитель. Через какое-то время транспортная компания доставила посылку, в которой заказчик нашел просто мусор.

По данному факту возбуждено уголовное дело.