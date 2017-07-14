Два самолета из четырех, которые утром 14 июля не смогли сесть в Барнауле из-за тумана и были отправлены в Новосибирск, приземлились в краевой столице. Об этом ИА "Амител" сообщили в пресс-службе барнаульского аэропорта.

"Два самолета из Вьетнама и Москвы ("Аэрофлот") уже приземлились в Барнауле. Два самолета из Москвы ("Уральские авиаалинии" и S7) вылетят к нам в ближайшее время",- отметили в ведомстве.

Напомним, туман второй день подряд мешает работе барнаульского аэропорта. В пятницу, 14 июля, четыре самолета были отправлены на запасной аэродром Толмачево. Накануне было задержано пять рейсов также из-за тумана.

Ранее сообщалось, что также было задержано прибытие самолета в Барнаул с главой Пенсионного фонда России Антоном Дроздовым.