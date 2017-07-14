Пенные вечеринки, фестивали красок, водные горки, дельфины и жирафы, индейцы, концерты звезд, и самое главное: солнце, вода и песок — пользователи Instagram делятся фотографиями своего отдыха на соленом озере Алтайского края.

"Хочу еще", "Назад бы в отдых!" — пишут туристы комментарии под снимками, смотришь фото — и становится ясно, почему.

Always laugh when you can. It is cheap medicine. ©George Byron #instabook#literature#яровое#причал22#яровое2017#2017#follow4follow A post shared by Алина Морозова❤😺👑🎧 (@alone_lonely_loner) on Jul 12, 2017 at 9:31pm PDT

Киты белухи Кася и Лера в Яровом #дельфин#кит#киты#белухи#дельфинарий#яровое#яровое2017#причал42#причал#озеробольшоеяровое A post shared by Елена Котлова (@kotlova7447) on Jul 13, 2017 at 9:01am PDT

#яровое2017#причал42 A post shared by A L E X A N D R A (@shcherbakova_nsk) on Jul 13, 2017 at 6:20am PDT

Суперсапоги из пены😄 #причал22 #пеннаявечеринка #яровое2017 A post shared by Надежда Арнгольд (@gold_nadya98) on Jul 13, 2017 at 1:44pm PDT

Живая статуя💃. С первого взгляда и не определить, что это живой человек😎✌#живаястатуя #пантомима#актермим#яровое2017#яповое#алтай#соленоеозеро#причал22#отдыхаемхорошо A post shared by Рина Сибирцева (@rina.mon) on Jul 13, 2017 at 7:18am PDT

Музыка и зрелище завораживает!😮#музыка#индейскаямузыка#индейцы#перья#ловцыснов#волшебно#instaaltay#яровое#яровое2017 A post shared by Лада Аркуша (@arkushale) on Jul 13, 2017 at 6:34am PDT

Вот такую зверюшку видели сегодня в цирке 😍. Жираф Багир #Яровое2017 A post shared by Lupyak Anna (@anna_lupyak) on Jul 13, 2017 at 5:31am PDT

Адель делает сальто 😍🙆👏👏👏 #яровое2017 A post shared by Natali Atroshenko (@natalia_atroshenko) on Jul 13, 2017 at 4:39am PDT

#малибу #яровое #яровое2017 #яровоепричал22 #мореяровое #причал22 A post shared by Мучкин Игорь (@muchkin88) on Jul 13, 2017 at 2:06am PDT

#яровое2017 отдых#отдыхслюбимой❤🌴🌴🌴 A post shared by dmitry.dovmat (@dimadovmat45) on Jul 11, 2017 at 11:52pm PDT

@1lil_d_01 🔥🔥🔥#яровое2017 A post shared by Angelina Spornikova (@_aaannggeell) on Jul 13, 2017 at 7:47am PDT

Мы снова здесь😎#яровое2017#Узбечка##причал22#причал42 A post shared by Ирина (@aleksandrovna2602) on Jul 13, 2017 at 9:56am PDT

✨ #яровое2017 #яровое #алтай A post shared by Flame (@midaete) on Jul 11, 2017 at 1:23am PDT

🦑#лето #отдых #наволне #быловеселоикруто #Яровое2017 A post shared by L Y U B ♥️ V (@loveinlyubov) on Jul 11, 2017 at 4:38am PDT