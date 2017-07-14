Пенные вечеринки, фестивали красок, водные горки, дельфины и жирафы, индейцы, концерты звезд, и самое главное: солнце, вода и песок — пользователи Instagram делятся фотографиями своего отдыха на соленом озере Алтайского края.
"Хочу еще", "Назад бы в отдых!" — пишут туристы комментарии под снимками, смотришь фото — и становится ясно, почему.
Это был незабываемый отпуск. Солнце, пляж, фестиваль красок, веселые вечера, шашлыки, музыка до утра и отличное настроение. Спасибо тебе "ЯРОВОЕ" за все #яровое2017 #яровое #пляж #озеро #отпуск #песок #алтай #солнце #лето #яобязательнотудавернусь #новосибирск #сибирь #siberia #счастьеесть
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Комментарии
Смешно про Алтайскую Турцию. А Белокуриха - Куршавель получается? )))